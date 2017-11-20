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В Красноярске ищут подростков-живодеров
Группа подростков в гаражах облила бездомных щенков бензином и заживо подожгла их
Следственные органы начали проверку информации о подростках, которые облили бензином и сожгли нескольких щенков в гаражном массиве в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону, - передает Life.ru.
Выжить удалось только одному щенку, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.
Сейчас полицейские разыскивают несовершеннолетних живодёров.
Выжить удалось только одному щенку, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.
Сейчас полицейские разыскивают несовершеннолетних живодёров.