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В Красноярске ищут подростков-живодеров

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В Красноярске ищут подростков-живодеров

Группа подростков в гаражах облила бездомных щенков бензином и заживо подожгла их

Следственные органы начали проверку информации о подростках, которые облили бензином и сожгли нескольких щенков в гаражном массиве в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по региону, - передает Life.ru.

Выжить удалось только одному щенку, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

Сейчас полицейские разыскивают несовершеннолетних живодёров.
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