В Липецке приостановлены занятия в 3 классах 2 школ

За неделю зарегистрировано 4876 случаев ОРВИ.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе было зарегистрировано 4876 случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога на 6,3%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 73,5% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней во всех возрастных группах (на 7,8-35%). Уровень госпитализации составил 3,7%, что соответствует среднемноголетнему показателю для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 68,4% (3336 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 20,7%). 72,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет (эпидпороги также не превышены). В связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, по состоянию на 20 ноября, приостановлены занятия в 3 классах 2 школ Липецка (№12, №49).

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 56,8%, представленных вирусами парагриппа и аденовирусами (по 11,4%), а также другими респираторными вирусами (боковирус, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус и др.) и микоплазмой пневмонии, вирусов гриппа не обнаружено.

В городах и районах области завершена массовая иммунопрофилактическая кампания в рамках Национального календаря профилактических прививок, прививками охвачено 42,4% населения, из них более 38,6 тысяч - за счет средств работодателей и личные средства граждан.