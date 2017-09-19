Арбузы и дыни прошли проверку на безопасность

Партии арбузов и дынь были отобраны в 5 сетевых магазинах, магазине «шаговой доступности» и на 3 на рынках - двух в Липецке и одном в Усмани.

В Липецке проверили арбузы и дыни на безопасность. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, партии арбузов и дынь были отобраны в 5 сетевых магазинах, магазине «шаговой доступности» и на 3 на рынках - двух в Липецке и одном в Усмани.



В отобранных образцах арбузов и дынь при проверке бытовым нитратомером было выявлено существенное превышение предельно допустимой концентрации нитратов. Однако более детальное исследование, которое проводилось в аккредитованных лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области и Центральной научной ветеринарной лаборатории (Тула), не подтвердило превышения нитратов ни в одном из образцов. Во всех торговых точках, где отбирались образцы, в наличии были все необходимые документы для продажи бахчевых.



Специалисты делают вывод: покупать арбузы и дыни в магазинах и на рынках безопасно.



- Однако арбузами торгуют не только в местах разрешенной торговли, - отмечает управление потребрынка. - Их продают вдоль трасс, из фур, из багажников автомобилей, из гаражей, а зачастую и просто с земли. И здесь у продавцов нет ни сопроводительных документов, ни документов, подтверждающих качество продукции, ни разрешений на право торговли. Когда арбузы лежат на земле или ими торгуют у дороги, то это грубейшее нарушение правил продажи бахчевых, ведь арбузная корка как губка впитывает вредные вещества из земли и тяжелые металлы из воздуха. Поэтому покупать такую продукцию крайне опасно!



Чтобы безопасно лакомиться любимыми полосатыми ягодами потребитель должен соблюдать несколько простых правил. Следует покупать арбузы и дыни только в местах разрешенной торговли, в случае возникновения сомнений спрашивать у продавца документы, необходимые для реализации бахчевых: товаросопроводительные документы, сертификаты качества и протоколы испытаний партии продукции, никогда не покупать арбузы «с земли», разрезанные на куски или с поврежденной коркой. Арбузные рейды будут продолжаться.