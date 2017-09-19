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59-летний житель области убил брата и заснул рядом с телом

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#убийство
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59-летний житель области убил брата и заснул рядом с телом

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 59-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено,  что в ночь с 22 на 23 мая текущего года после длительного совместного распития спиртных напитков между двумя двоюродными братьями произошла ссора. 58-летний хозяин дома, расположенного в селе Барятино, избил своего гостя, нанеся при этом два удара ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался. Подсудимый поместил тело родственника в коридоре дома, после чего отправился спать. Обнаружив тело, сосед сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Вину в совершении преступления подсудимый признал еще на стадии предварительного следствия и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием в короткие сроки была проведена работа по сбору доказательств, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

837
#убийство
1

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