Общество

вчера, 20:46

В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок

6 1782
#Почта России #посылки
В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок

Теперь есть точные данные о свалке китайских отправлений.

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Пользователь социальной сети "Вконтакте" Ольга разметила на своей страничке видеосвидельство "кладбища" посылок, из Китая не дошедших до адресатов . Автор поста указывает, что местом свалки выступил загородный лес в районе поселка Ссёлки. В ролике хорошо видны данные адресатов - это липчане и воронежцы.

 - "Почта России" валяется в лесу. У нас в Липецкой области тоже хорошо работает "Почта России". В лесу посылочки. Что надо, они взяли. Вот пленки от телефонов оставили, кому-то реснички не дошли, кому-то - наклейки на ногти. Лежат уже давно. Все Липецк. Вот еще посмотрим, Воронеж даже к нам попал. Вот так вот в Ссёловском лесу, - комментирует картинку оператор, которая,по судя номеру записи, была снята сегодня, 14 сентября.

Напомним, ранее в Сети уже появлялись видеозаписи о "кладбище" посылок в Липецкой области. Тогда выйти на связь с автором видео никому из его искавших, в том числе представителей "Почты России", не удалось. В ФГУП не исключали, что видео плохого качества без привязки к местности может быть фейком.
6 1782
#Почта России #посылки

Комментарии (6)

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Получатель

вчера, 22:51
А Мне из Германии послали к Пасхе, поздравительную открытку,штемпель Deutsche Post датирован 31.03.2017г,открытку получила в Липецке 17августа 2017г, и ещё один штемпель поставлен,где марка наклеена, в Липецке,просматривается Липецк ЦООПП 398910,дата стоит где черный штрих.вот там она и пылилась.не выкинули,а почему-то адресату отправили 4,5 мес. понадобилось.
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ёпт

вчера, 22:06
А смысл выбрасывать этот мусор в лес, что бы кто-нибудь нашёл? Эта кучка мусора спокойно бы вошла в мешок, а далее в мусорный кониейнер. И всё - дело с концами. Это во первых. А во вторых, оператор думает, что всё что посылка иди конверт это Почто России? Что-то я не вижу на ковертах штемпелей Почты России
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ха-ха

вчера, 21:15
Рок Злой, основной поток бесплатная доставка через почту россии
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Рок Злой

вчера, 21:13
Не могу понять, почему Почта России? Алиэкспресс с транспортными компаниями работают - CDEK_RU, IML Express и др.
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ССЕЛКОВСКАЯ ПОЧТА

вчера, 21:11
Это полный кошмар.
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а где видео?

вчера, 21:05
ну конечно, наклейки на реснички, пленки на ногти.. напокупают разный хлам китайский, девать уже некуда
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