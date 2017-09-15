Общество
вчера, 20:46
В лесу под Липецком снова нашли «кладбище» посылок
6 1782
Теперь есть точные данные о свалке китайских отправлений.
Загрузка плеера
Пользователь социальной сети "Вконтакте" Ольга разметила на своей страничке видеосвидельство "кладбища" посылок, из Китая не дошедших до адресатов . Автор поста указывает, что местом свалки выступил загородный лес в районе поселка Ссёлки. В ролике хорошо видны данные адресатов - это липчане и воронежцы.
- "Почта России" валяется в лесу. У нас в Липецкой области тоже хорошо работает "Почта России". В лесу посылочки. Что надо, они взяли. Вот пленки от телефонов оставили, кому-то реснички не дошли, кому-то - наклейки на ногти. Лежат уже давно. Все Липецк. Вот еще посмотрим, Воронеж даже к нам попал. Вот так вот в Ссёловском лесу, - комментирует картинку оператор, которая,по судя номеру записи, была снята сегодня, 14 сентября.
Напомним, ранее в Сети уже появлялись видеозаписи о "кладбище" посылок в Липецкой области. Тогда выйти на связь с автором видео никому из его искавших, в том числе представителей "Почты России", не удалось. В ФГУП не исключали, что видео плохого качества без привязки к местности может быть фейком.
- "Почта России" валяется в лесу. У нас в Липецкой области тоже хорошо работает "Почта России". В лесу посылочки. Что надо, они взяли. Вот пленки от телефонов оставили, кому-то реснички не дошли, кому-то - наклейки на ногти. Лежат уже давно. Все Липецк. Вот еще посмотрим, Воронеж даже к нам попал. Вот так вот в Ссёловском лесу, - комментирует картинку оператор, которая,по судя номеру записи, была снята сегодня, 14 сентября.
Напомним, ранее в Сети уже появлялись видеозаписи о "кладбище" посылок в Липецкой области. Тогда выйти на связь с автором видео никому из его искавших, в том числе представителей "Почты России", не удалось. В ФГУП не исключали, что видео плохого качества без привязки к местности может быть фейком.
6 1782
Получатель
ёпт
ха-ха
Рок Злой
ССЕЛКОВСКАЯ ПОЧТА
а где видео?