Дню города посвятили краеведческую выставку

И выставку «Липецкие авторы: родному городу – с любовью».

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, День города - это хороший повод вспомнить его славную историю.



Книги по краеведению широко представлены в Бартеневской библиотеке на книжной выставке «Липецк – город, в котором мы живем, город, который мы любим!» с разделами «История города – история металлургии», «И в нашем краю есть герои», «Таланты земли Липецкой».



Также интересна выставка «Липецкие авторы: родному городу – с любовью». Потому что она знакомит с творчеством самых разных липецких поэтов и прозаиков, как мэтров, так и начинающих, издавших свои первые книги небольшими тиражами и подарившие экземпляр читателям Бартеневки.