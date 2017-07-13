Культура

35 минут назад

Дню города посвятили краеведческую выставку

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#День города
Дню города посвятили краеведческую выставку

И выставку «Липецкие авторы: родному городу – с любовью».

Как сообщает Централизованная библиотечная система Липецка, День города - это хороший повод вспомнить его славную историю.

Книги по краеведению широко представлены в Бартеневской библиотеке  на книжной выставке «Липецк – город, в котором мы живем, город, который  мы любим!» с разделами «История города – история металлургии», «И в нашем краю есть герои», «Таланты земли Липецкой».

Также интересна выставка «Липецкие авторы: родному городу – с любовью».  Потому что она знакомит с творчеством самых разных  липецких поэтов и прозаиков, как мэтров, так и начинающих, издавших свои первые книги небольшими тиражами и подарившие экземпляр читателям Бартеневки. 
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#День города

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