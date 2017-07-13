Общество

23 минуты назад

В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма

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#конкурс. туризм
В Липецке ищут лучшего работника сферы туризма

Заявки принимаются до 10 августа.

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», сообщает региональный центр развития туризма. Конкурс проводится ежегодно Федеральным агентством по туризму совместно с федеральными органами власти и управлением культуры и туризма Липецкой области, а также отраслевыми объединениями в сфере туризма.

С 10 июля по 10 августа принимаются заявки на участие в региональном этапе конкурса. Отбор включает в себя очные соревнования по выполнению конкурсных заданий, проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий, а также экспертную оценку профессиональных компетенций участников. Далее победители будут состязаться уже в федеральном этапе.

Участником профессионального соревнования можно стать, если вы работаете в гостиничном бизнесе, являетесь профессиональным гидом, занимаетесь детско-юношеским туризмом или заняты в другом сегменте туристкой отрасли, то принимайте участие в конкурсе. Участвовать в конкурсе могут работники организаций туристской индустрии, зарегистрированных в Российской Федерации независимо от формы собственности, стаж работы которых составляет не менее трех лет по соответствующей профессии.

Прием заявок по адресу: 398024 г. Липецк, пр-т Победы, 67А, эл. адрес: lipsobtur@mail.ru, тел: +7 (4742) 47-82-91.
109
#конкурс. туризм

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