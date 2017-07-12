В России
36 минут назад
Ложь в соцсетях предлагают наказывать штрафом
За обман предлагают лишать сумм до 50 млн рублей.
Как пишет «Российская газета», депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский сообщили о внесении законопроекта, вводящего штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.
Авторы поправок предлагают установить ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации в пределах от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 млн рублей. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.
При этом в законопроекте не предусмотрено создание какого-либо специального регулирующего органа. Предполагается, что жалобы будет принимать работающий круглосуточно административный орган, который должны содержать сами операторы площадок. Информация должна будет блокироваться в течение суток, добавил депутат Сергей Боярский. Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.
Авторы поправок предлагают установить ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации в пределах от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 млн рублей. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.
При этом в законопроекте не предусмотрено создание какого-либо специального регулирующего органа. Предполагается, что жалобы будет принимать работающий круглосуточно административный орган, который должны содержать сами операторы площадок. Информация должна будет блокироваться в течение суток, добавил депутат Сергей Боярский. Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.