В России

36 минут назад

Ложь в соцсетях предлагают наказывать штрафом

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#штраф #соцсети
Ложь в соцсетях предлагают наказывать штрафом

За обман предлагают лишать сумм до 50 млн рублей.

Как пишет «Российская газета», депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский сообщили о внесении законопроекта, вводящего штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.

Авторы поправок предлагают установить ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации в пределах от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 млн рублей. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.

При этом в законопроекте не предусмотрено создание какого-либо специального регулирующего органа. Предполагается, что жалобы будет принимать работающий круглосуточно административный орган, который должны содержать сами операторы площадок. Информация должна будет блокироваться в течение суток, добавил депутат Сергей Боярский. Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта закона был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.
69
#штраф #соцсети

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