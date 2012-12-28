Сколько стоят наборы для Масленицы

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов подешевела на 2 рубля 87 копеек.Набор дорогих продуктов тоже подешевел: на 79 рублей 67 копеек, за счет снижения цен на яйца и свинину.Завтра начинается масленичная неделя. В магазинах мы не заметили особого спроса на традиционные для этой поры продукты, да и на Центральном рынке продавцы особых надежд по увеличению продаж на следующей неделе не ждут. Разве что продавцы красной рыбы и икры рассчитывают на хорошую торговлю: блины с икрой, или рыбой — самое известное сочетание русской Масленицы.Те, кто хочет сэкономить, могут сделать блины с имитированной икрой. На вид очень похожа на настоящую, а стоит куда как дешевле.Мы нашли и дешевую сметану: 800 граммов меньше, чем за сто рублей. Тут уж каждый делает выбор для себя сам: экономить или нет.Многие хозяйки давно привыкли к сухим дрожжам: быстро и удобно, но есть в продаже и живые дрожжи.Мука — очередной пример шринкфляции, ее продают в пачках и по два килограмма и по одному.При этом цены разнятся чуть ли не в три раза.На Центральном рынке, кстати, акция на яйца: двухжелтковые продают всего по 150 рублей за десяток. Еще недавно такие стоили под 200 рублей.И на мясо скидки. Так что можно сделать блины с самыми разными начинками.В одном из магазинов мы уже увидели ранний картофель. Цены на него, правда, кусаются.Еще удивило, что фасованный картофель (который нельзя выбрать) продают дороже, чем развесной.Продолжает дорожать морковь. Только в одном магазине мы смогли найти ее дешевле 20 рублей за килограмм.А еще подросли в цене цитрусовые, еще недавно удивлявшие дешевизной. И в магазинах, и на Центральном рынке продают маленькие мандарины. Цена на них прямо пропорциональна размеру. В магазине они стоят почти 300 рублей за килограмм, а на Центральном рынке — 400 рублей.