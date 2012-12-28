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Общество
214
38 минут назад
12

Сколько стоят наборы для Масленицы

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов подешевела на 2 рубля 87 копеек.



Набор дорогих продуктов тоже подешевел: на 79 рублей 67 копеек, за счет снижения цен на яйца и свинину.



Завтра начинается масленичная неделя. В магазинах мы не заметили особого спроса на традиционные для этой поры продукты, да и на Центральном рынке продавцы особых надежд по увеличению продаж на следующей неделе не ждут. Разве что продавцы красной рыбы и икры рассчитывают на хорошую торговлю: блины с икрой, или рыбой — самое известное сочетание русской Масленицы.



Те, кто хочет сэкономить, могут сделать блины с имитированной икрой. На вид очень похожа на настоящую, а стоит куда как дешевле.





Мы нашли и дешевую сметану: 800 граммов меньше, чем за сто рублей. Тут уж каждый делает выбор для себя сам: экономить или нет.



Многие хозяйки давно привыкли к сухим дрожжам: быстро и удобно, но есть в продаже и живые дрожжи.





Мука — очередной пример шринкфляции, ее продают в пачках и по два килограмма и по одному.



При этом цены разнятся чуть ли не в три раза.





На Центральном рынке, кстати, акция на яйца: двухжелтковые продают всего по 150 рублей за десяток. Еще недавно такие стоили под 200 рублей.



И на мясо скидки. Так что можно сделать блины с самыми разными начинками.



В одном из магазинов мы уже увидели ранний картофель. Цены на него, правда, кусаются.



Еще удивило, что фасованный картофель (который нельзя выбрать) продают дороже, чем развесной.





Продолжает дорожать морковь. Только в одном магазине мы смогли найти ее дешевле 20 рублей за килограмм.



А еще подросли в цене цитрусовые, еще недавно удивлявшие дешевизной. И в магазинах, и на Центральном рынке продают маленькие мандарины. Цена на них прямо пропорциональна размеру. В магазине они стоят почти 300 рублей за килограмм, а на Центральном рынке — 400 рублей.

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Комментарии (12)

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Ева
4 минуты назад
Не о чем больше переживать что ли? Куда ж без масленницы.Бред какой-то.
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завхоз
7 минут назад
борщ: суп набор свиной 1 кг. 94 руб, картофель 0.5 кг. 58 руб, лук репка 0,2 кг 40 руб, морковь 0.2 кг 40 руб, свекла 0.2 кг 40 руб, зелень свежая 100 руб, чеснок 2 головки 30 руб, масло подсолнечное 0.25 л 70 руб, хлеб 0.8 кг 54 руб. Дорого?
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Грета
13 минут назад
яйца двухжелтковые продают всего по 150 рублей за десяток. Еще недавно такие стоили под 200 рублей. А по телевизору говорят что инфляция 10 %
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Инфляция
4 минуты назад
Так ведь акция ! Что я могу сделать ,если ваши зарплаты за мной не успевают !
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капиталисты
17 минут назад
пусть подавяться, а мы стройнее будем, хоть животы уберут...
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65+
19 минут назад
Вот ещё с 1 июля обещают повышение платежей за коммуналку на 20-30% пенсионерам придёт полный «пиз…
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ничего
16 минут назад
заселят страну мигрантами, все по плану
Ответить
Че
3 минуты назад
заселят страну мигрантами, все по плану Как в Европе что ли?
Ответить
да уж
33 минуты назад
Картоха по 130 р. Прям для министров.
Ответить
кит
14 минут назад
Картофель Фабержье !
Ответить
спикулянт
17 минут назад
а ты вырасти ее, ето не в телефон тыкать
Ответить
да уж
12 минут назад
а ты вырасти ее, ето не в телефон тыкать Так я и выращиваю товарищ министр.
Ответить
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