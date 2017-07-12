Общество

12 минут назад

Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября

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#Александр Конаныхин
Депутату облсовета продлили срок ареста до 11 октября

Александр Конаныхин не признает своей вины в хищении средств «Липецкэнерго».

Пресненский райсуд Москвы продлил арест бывшего генерального директора АО «ЛГЭК» Александру Конаныхину еще на три месяца, до 11 октября.

Напомним, что Александр Конаныхин подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами МРСК «Центра»-»Липецкэнерго» в бытность руководителем организации.

Александр Конаныхин содержится под стражей с апреля. В камеру столитчного СИЗО уже директор АО «ЛГЭК» попал после следственных действий, проведенных в его кабинете и в доме. Следствие подозревают его в проведении сделок с движимым и недвижимым имуществом, в результате которых липецкий филиал «МРСК Центра» понес ущерб на 400 млн рублей.

Как стало известно GOROD48 от стороны защиты Конаныхина, подследственный по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ СК РФ по городу Москва, не признает вины. Сторона защиты не понимает, какой именно ущерб вменен экс-руководителю «Липецкэнерго», так как в уголовном деле фигурируют то 400 млн рублей, то 460 млн рублей, а с недавних пор следствие прибегает к обтекаемой формулировке «более миллиона рублей».
2 187
#Александр Конаныхин

Комментарии (2)

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Боб Марли

3 минуты назад
футболка говорит сама за себя!
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Чувак

6 минут назад
Органы по факты не могут предъявить вот и держут в заперти, понимая =, что одни лопухи сидят при погонах.
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