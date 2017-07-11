Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию

Ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Советской выполнен в полном объеме. В настоящее время ведутся работы по устройству дорожной разметки и монтажу светофорных объектов, сообщили в управлении главного смотрителя города Липецка.

К нанесению дорожной разметки бригады приступили ночью с воскресенья на понедельник. Для того чтобы обозначить на магистрали полосы движения транспорта и пешеходные переходы, требуется более 900 кв. м. термопластика. Преимущество этого материала в том, что он менее стираем, чем обычная краска, и более долговечен. Разметка разделительных полос выполнена полностью. Осталось оформить так называемые «зебры». Чтобы не затруднять движение потока машин, работы ведутся с 10.00 вечера до 5.00 утра.



На завершающем этапе устройство плиточного покрытия на площади Театральной, на четной стороне улицы Советской (от магазина «Карат» вниз, до пересечения с улицей Пушкина) и на нечетной – возле «Аматы Плаза». Продолжается монтаж и установка опор для светофорного оборудования. На пересечении улицы Горького и Советской оно уже заработало.



Одновременно насаждения вдоль улицы обновляют работники муниципального «Зеленхоза». 30 крупномерных лип высаживают на территории между улицами Фрунзе и Горького. Выполнена большая работа по формовочной обрезке взрослых деревьев. Восстанавливается пострадавшие в ходе дорожных работ и установки бордюров газоны. В отдельных местах, как, например, у памятника Митрофану Клюеву, используется рулонный газон. Новый цветник разбили озеленители у входа в академический театр драмы имени Льва Толстого, где в День города будет проходить основное торжественное мероприятие.



К предстоящим выходным дорожное полотно будет готово полностью, тротуары – на 70%, отметили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка.



Улица Советская – один из масштабных объектов, комплексный ремонт которого ведется в рамках реализации приоритетного направления стратегического развития «Безопасные и качественные дороги». В число магистралей, реконструируемых по программе Липецкая агломерация, вошла также улица Терешковой.