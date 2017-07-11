Экономика

сегодня, 16:34

Липчане поддерживают торговые связи с 71 странами ближнего и дальнего зарубежья

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#таможня #экспорт #торговля
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Липчане поддерживают торговые связи с 71 странами ближнего и дальнего зарубежья

Странами с наибольшим объемом товарооборота были Турция, Бельгия, Мексика, Дания, Германия, Нидерланды, Китай, Италия, Польша, Венгрия, Финляндия, Словакия, Франция, Иран, Бразилия, Австрия, Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления, за первое полугодие  Липецкой таможней в доход федерального бюджета перечислены 4 миллиарда 102 миллиона 470 тысяч рублей, что составляет 116,38 % планового задания. 

Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился по итогам первого полугодия на 49,8 % до 2358.3 миллионов долларов.

Экспорт увеличился на 53 % до 1993,8 миллиона долларов, импорт – на 24,0 % до 364,5 миллиона долларов, положительное сальдо торгового оборота составило - 60,3 %, что составляет 1629,3 миллиона долларов.

В торговле со странами дальнего зарубежья наблюдается увеличение стоимости экспортных операций на 55,9 % (на 703,5 миллиона долларов) и импортных операций - на 22,8 % (на 61 миллион долларов). Со странами ближнего зарубежья экспортные операции уменьшились на 13,5 % (на 5,1 миллиона долларо), а импортные операции увеличились в 3,1 раза (на 213,1 %) (на 24,2 миллиона долларов).

Торговые связи поддерживались с 71 странами ближнего и дальнего зарубежья. Торговля со странами дальнего зарубежья обеспечила 97,1 % объема внешнеторгового оборота (2289,9 миллиона долларов), со странами ближнего зарубежья – 2,9 % от объема внешнеторгового оборота (68,4 миллиона долларов).

Странами с наибольшим объемом товарооборота были Турция, Бельгия, Мексика, Дания, Германия, Нидерланды, Китай, Италия, Польша, Венгрия, Финляндия, Словакия, Франция, Иран, Бразилия, Австрия, Узбекистан. Товарооборот с этими странами составляет 2293,2 миллиона долларов, или 97,2 % от общего объема внешнеторгового оборота.

За первое полугодие  правоохранительным блоком таможни возбуждено 215 дел об административных правонарушениях (нарушения валютного законодательства Российской Федерации; недостоверное декларирование товаров; невывоз либо неосуществление обратного ввоза транспортных средств физическими лицами и др.). На нарушителей наложено штрафных санкций на сумму 3 миллиона 212 тысяч 700 рублей.

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#таможня #экспорт #торговля
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Комментарии (2)

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SaNkoBass

22 минуты назад
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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Не чудите

43 минуты назад
Прекратите молоть чепуху! Липецкая область, Липецкая область! НЛМК!!! Вот и вся Липецкая область. Любого где угодно спроси: НЛМК знают все, Липецк - не знает почти никто. Что область экспортирует, кроме металла? Сказки губернатора про воздушное метро?
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