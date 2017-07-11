В Липецкой области до +27 и гроза

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в регионе переменная облачность, ночью местами небольшие дожди и грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди также с грозой.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек, при грозе местами с порывами до 17 м/сек.. Температура ночью 10-15 градусов тепла, днем +22 +27.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.

День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.