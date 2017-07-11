Здоровье

сегодня, 13:27

В Липецкой области начали собирать лекарственные травы

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#лекарственные травы
В Липецкой области начали собирать лекарственные травы

В эти летние дни социальные работники вместе с пожилыми людьми, находящимися на соцобслуживании, занимаются заготовкой трав для фиточая, который полезен для здоровья.

Сотрудники центра социальной защиты по Чаплыгинскому району и члены клуба «Тропа здоровья» в эти дни проводят сбор лесных и полевых лекарственных трав. В осенне-зимний период фиточай из зверобоя, иван-чая, чабреца, земляники, черники, бессмертника не только укрепит иммунитет, даст силы и здоровья, но и напомнит   участникам клуба «Тропа здоровья» о лете.

А в елецком селе Черкассы социальный работник Наталья Карасева провела мастер-класс по сбору и ферментации иван-чая. Научиться всем премудростям сбора и ферментации удивительного целебного растения поспешили не только односельчане Натальи Викторовны, но и жители близлежащего села Талица. На мастер-классе также присутствовали заместитель главы администрации Елецкого муниципального района Валерия Шабалкина, директор центра социальной защиты населения по Елецкому району Елена Фролова. У участников мероприятия была   возможность не только узнать ответы на интересующие вопросы, но и продегустировать целебный напиток, сообщили в областном управлении социальной защиты населения.

Фото: pomedicine.ru

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#лекарственные травы

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