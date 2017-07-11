Лучшие липецкие семьи получат холодильники

Для этого нужно победить в конкурсе.

Управление социальной защиты Липецкой области завершило электронный аукцион на право поставить в распоряжение заказчика три холодильника. В тендере победило предложение частного предпринимателя на 126 000 рублей.



Как указано в документах госзакупки, холодильники предназначены для вручения победителям публичного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей. Победитель конкурса получат холодильники с морозильниками на электронном управлении с общим полезным объемом в 360 литров и полками из закаленного стекла, системой размораживания No Frost. У подарков будут дополнительные возможности: наличие дисплея, индикация температуры, суперзаморозки, контейнера для фруктов и овощей, зоны сохранения свежести, подставки для яиц, защиты от детей, наличие режима «Отпуск», внутреннее освещение.



Гарантия на подарки продлится год. Приобретение оплачивает бюджет Липецкой области.



Соревнование «Лучшее хозяйство многодетных семей» проводится в соответствии с постановлением администрации Липецкой области. Его цели - поощрение многодетных семей, развитие семейной экономики, укрепление авторитета семьи и базовых семейных ценностей, улучшение демографической ситуации в Липецкой области. Возможности участия в конкурсе можно уточнить в управлении социальной защиты Липецкой области.