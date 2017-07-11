Общество

31 минуту назад

Лучшие липецкие семьи получат холодильники

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#приз #конкурс #тендер
Лучшие липецкие семьи получат холодильники

Для этого нужно победить в конкурсе.

Управление социальной защиты Липецкой области завершило электронный аукцион на право поставить в распоряжение заказчика три холодильника. В тендере победило предложение частного предпринимателя на 126 000 рублей.

Как указано в документах госзакупки, холодильники предназначены для вручения победителям публичного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей. Победитель конкурса получат холодильники с морозильниками на электронном управлении с общим полезным объемом в 360 литров и полками из закаленного стекла, системой размораживания No Frost. У подарков будут дополнительные возможности: наличие дисплея, индикация температуры, суперзаморозки, контейнера для фруктов и овощей, зоны сохранения свежести, подставки для яиц, защиты от детей, наличие режима «Отпуск», внутреннее освещение.

Гарантия на подарки продлится год. Приобретение оплачивает бюджет Липецкой области.

Соревнование «Лучшее хозяйство многодетных семей» проводится в соответствии с постановлением администрации Липецкой области. Его цели - поощрение многодетных семей, развитие семейной экономики, укрепление авторитета семьи и базовых семейных ценностей, улучшение демографической ситуации в Липецкой области. Возможности участия в конкурсе можно уточнить в управлении социальной защиты Липецкой области.
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#приз #конкурс #тендер

Комментарии (4)

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Ольга

7 минут назад
Врач, Я мать троих детей, но мы не алкошня , как вы выразились.Третья беременность всегда запланирована и ты сто раз подумаешь рожать или нет. Потянешь или нет. Так что третьего ребенка рожают вполне благополучные и в меру обеспеченные семьи.
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Многодетный

10 минут назад
Врач, ты сам, похоже, "алкашня"
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Врач

14 минут назад
* xyлиганами
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Врач

15 минут назад
Многодетные семьи рожают по много детей чтобы пособий от государства побольше получать и самим не работать. Родители в основном алкошня, дети вырастают * и быдлом, зато в отчетах многодетная семья и демографическая картинка красивая, у нас все на показуху, вот только этой показухой мы только себя и обманываем.
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