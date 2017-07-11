Скандальный завод признан банкротом после финансового оздоровления

«Силан» задерживал зарплаты с 2009 года.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании данковского завода «Силан» банкротом. На предприятии ввели конкурсное производство.



Банкротство «Силана», известного с 2009 года долгами по зарплате перед рабочими, было инициировано самим предприятием. Состояние организации оценивали с октября 2014 года. В 2015 году на «Силане» на два года было введено финансовое оздоровление. Вроде бы появилась надежда выбраться из долговой ямы, но этого не произошло. Как указано в документах суда, фактически график погашения задолженностей не исполнялся. Досрочно прекратить финансовое оздоровление было решено на собрании кредиторов.



«Силан» был создан в соответствии с указом президента России в 1992 году путем преобразования государственного предприятия «Данковский химический завод им.академика К.А.Андрианова». Предприятие занималось производством химической продукции, научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами в сфере создания новых технологий. В 2009 году достояние общественности стала информация о долгах «Силана» перед работниками, возбуждении дел в отношении руководства организации. Иногда зарплату сотрудники получали только после вмешательства приставов, а в период кризиса 2014-2015 годов «Силан» перешел на режим неполной занятости.



В 2016 году требования кредиторов к «Силану» превысили 213 млн рублей. В эту сумму не вошли долги по заработной плате. Финансовые претензии к предприятию имеет 31 организация — от поставщиков химпрепаратов и электроэнергии до порохового завода и охранников.



Заседание по вопросу завершения конкурсного производства назначили на 20 декабря.