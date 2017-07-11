Общество
46 минут назад
Группу на экскурсию в авиацентр Липецка набрали всего за 45 минут
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Также особо популярны визит на НЛМК и квесты.
Экскурсии и квесты по Липецку в канун Дня города оказались высоко востребованы горожанами. Как рассказали GOROD48 в городской администрации, группа на экскурсию «Липецк Крылатый» с посещением авиацентра была набрана всего за 45 минут. В этот короткий срок удалось записаться 45 счастливчикам.
Не менее популярна у липчан тема металлургии. На экскурсию по НЛМК «Липецк - город металлургов» полностью набрали группу всего-то за 20 минут. Предприятие смогут посетить липчане старше 12 лет. Вместе с этим максимальный отклик получили различные квесты. Так, на исторический квест по Липецку желающих набрали за три часа.
В мэрии Липецка уточнили, что пока остались места только на обзорные экскурсии по городу. Но желающим стоит максимально поторопиться. Заявки принимаются здесь.
Напомним, что сбор заявок на квесты и экскурсии по Липецку был открыт ровно 24 часа назад. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru
Не менее популярна у липчан тема металлургии. На экскурсию по НЛМК «Липецк - город металлургов» полностью набрали группу всего-то за 20 минут. Предприятие смогут посетить липчане старше 12 лет. Вместе с этим максимальный отклик получили различные квесты. Так, на исторический квест по Липецку желающих набрали за три часа.
В мэрии Липецка уточнили, что пока остались места только на обзорные экскурсии по городу. Но желающим стоит максимально поторопиться. Заявки принимаются здесь.
Напомним, что сбор заявок на квесты и экскурсии по Липецку был открыт ровно 24 часа назад. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru
2 304
Липчанин
Ждун!