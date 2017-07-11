Общество

46 минут назад

Группу на экскурсию в авиацентр Липецка набрали всего за 45 минут

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#экскурсия #квест #набор #запись
Группу на экскурсию в авиацентр Липецка набрали всего за 45 минут

Также особо популярны визит на НЛМК и квесты.

Экскурсии и квесты по Липецку в канун Дня города оказались высоко востребованы горожанами. Как рассказали GOROD48 в городской администрации, группа на экскурсию «Липецк Крылатый» с посещением авиацентра была набрана всего за 45 минут. В этот короткий срок удалось записаться 45 счастливчикам.

Не менее популярна у липчан тема металлургии. На экскурсию по НЛМК «Липецк - город металлургов» полностью набрали группу всего-то за 20 минут. Предприятие смогут посетить липчане старше 12 лет. Вместе с этим максимальный отклик получили различные квесты. Так, на исторический квест по Липецку желающих набрали за три часа.

В мэрии Липецка уточнили, что пока остались места только на обзорные экскурсии по городу. Но желающим стоит максимально поторопиться. Заявки принимаются здесь.

Напомним, что сбор заявок на квесты и экскурсии по Липецку был открыт ровно 24 часа назад. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 239-727, адрес электронной почты 17984.84@mail.ru
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#экскурсия #квест #набор #запись

Комментарии (2)

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Липчанин

6 минут назад
Мда. Раньше вывозили весь город на аэродром, полеты устраивали и показ техники. Сейчас все это доступно жителям других областей, в нашей все на бордюры потратили. Зато галочку поставят что был такой пункт в программе праздника.
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Ждун!

37 минут назад
А где была запись на Липецк крылатый? На сайте нет. Можно не одну группу сделать.
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