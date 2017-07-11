Общество

15 минут назад

«Свадьбу любимому городу» покажут 24 липецкие пары

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#День города #свадьба
«Свадьбу любимому городу» покажут 24 липецкие пары

А всего в День города сыграют 90 свадеб.

Как рассказала GOROD48 заместитель начальника управления ЗАГС администрации Липецка Любовь Якунина, 14 и 15 июля с 11:00 в Нижнем парке будут идти театрализованные регистрации браков.

В акции «Свадьбу любимому городу» за два дня примут участие 24 липецкие пары — по 12 в пятницу и субботу.

А всего в День города в Липецке сыграют 90 свадеб. Праздничные дни в честь Дня города и Дня металлурга - очень популярные даты для торжеств. 

В прошлом году в Липецке в День города уже проходили выездые регистрации под открыты небом в Нижнем парке. Церемонии бракосочетания проводят рядом с фонтаном "Липа". По закону, выносить официальные документы за пределы ЗАГСов нельзя. Поэтому выездная регистрация даже в День города — это всего лишь спектакль, эти пары уже расписались ранее. А в парке на красочно декорированной площадке для них проводят театрализованную церемонию. 

Выполнять роли регистратора будет Евгения Фетисова. Кто будет её соведущим — пока решают. В прошлом году молодоженов поздравлял Антон Тищенко.

На этот раз выездные театрализованные свадьбы будут идти с 11:00 до 17:00, на каждую пару отведено по 30 минут. А вот ночной регистрации браков не планируется. 

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#День города #свадьба

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