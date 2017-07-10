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сегодня, 15:07
В Москве поставили банкомат с распознаванием лиц
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Аппарат появился на Кутузовском.
В июне Сбербанк запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу. Первый подобный банкомат установлен в Agile-офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Как пояснили в госбанке, клиент банка должен будет создать свой биометрический шаблон, после чего все банкоматы с данной функцией смогут распознавать его лицо. Также в тестовом банкомате есть функция видеосвязи с консультантом, который может помочь с проведением операций.
По словам представителей пресс-службы Сбербанка, алгоритмом для системы распознавания лиц занималась японская компания-производитель смарт-техники Toshiba, а внедрением ее в банкомат профессионалы из сервиса визуальной аналитики RecFaces. Напомним, ранее Сбербанк объявил о масштабном выпуске банкоматов с NFC-считывателями.
Как пояснили в госбанке, клиент банка должен будет создать свой биометрический шаблон, после чего все банкоматы с данной функцией смогут распознавать его лицо. Также в тестовом банкомате есть функция видеосвязи с консультантом, который может помочь с проведением операций.
По словам представителей пресс-службы Сбербанка, алгоритмом для системы распознавания лиц занималась японская компания-производитель смарт-техники Toshiba, а внедрением ее в банкомат профессионалы из сервиса визуальной аналитики RecFaces. Напомним, ранее Сбербанк объявил о масштабном выпуске банкоматов с NFC-считывателями.
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