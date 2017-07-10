Мост в Крым уже укатали асфальтом

Покрыты первые 200 метров.

Как сообщает официальный сайт строительства Крымского моста, там стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы.



Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла – на четырех пролетах моста (опоры 171-175 по направлению Тамань-Керчь). Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси. Перед началом асфальтирования строители обустроили на нескольких участках моста технические пандусы для въезда дорожной техники на пролетные строения. В непосредственной близости от стройплощадки на Таманском полуострове развернули и запустили в работу мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Аналогичный комплекс будет развернут на керченском берегу.



Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.