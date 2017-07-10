Целое липецкое село четвертый день живет без воды

Проблему обещают устранить уже сегодня.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница села Курино Хлевенского района Оксана Труфанова. В селе, где и так немало проблем, отключили водоснабжение, и это стало последней каплей для липчанки.



- Днем в пятницу, 7 июля, в селе Курино прекратилось водоснабжение. Целый день мы сидели без воды. В субботу «Водоканал» привез нам какую-то ржавую воду из соседнего села. В воскресенье лично мне удалось набрать только флягу на 40 литров и пару ведер. Никто нам ничего не говорит, сроков не ставит. А ведь в селе летом живут много дачников, большинство приезжает с детьми. Получается, из-за отсутствия воды нельзя ни участок полить, ни придерживаться минимальной гигиены, - рассказывает Оксана Труфанова. - У нас и раньше были проблемы с водой. Смена насоса ситуацию не исправила, напор толщиной буквально со спичку. У нас и так в селе кругом грязь (мусоровоз приезжает раз в неделю), всего четыре фонаря на все поселение. Теперь еще и воды нет, но местной администрации на это откровенно наплевать.



Как удалось выяснить GOROD48, проблемы в Курино связаны с неисправностью насоса. В диспетчерской центрального филиала «Водоканала» указали, что аппарат оказался неисправен после его смены. Сейчас насос поднимают специалисты. Если все работы будут проведены корректно, то водоснабжение возобновится уже сегодня.