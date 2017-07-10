Елецкий торговец марихуаной 3 года проведет в колонии строгого режима

А выручка от продажи составила... 600 рублей.

Приговором Елецкого городского суда ранее не судимый не работающий 22-летний ельчанин признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2016 г. молодой человек за 600 рублей продал 6.9 г марихуаны. При совершении преступления он был задержан, поскольку сделка осуществлялась в рамках оперативно-розыскных мероприятий по изобличению сбытчиков наркотиков на территории области.

Задержанный не отрицал свою вину, пояснив, что сбытом марихуаны занялся в надежде поправить материальное положение.По его словам, растения дикорастущей конопли он собрал у одной из заброшенных ферм, высушил и спрятал в пустующем доме, чтобы затем продать.

В ходе следствия действия подсудимого были квалифицированы по ст.228.1 ч.3 п."б" УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к наказанию виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка наркосодержащих растений, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.