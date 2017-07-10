Житель Елецкого района любил ездить за рулем в состоянии наркотического опьянения

В итоге его приговорили к 200 часам общественных работ.

Приговором Елецкого районного суда уроженец с. Ольховец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимый будучи подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортным средством на 1 год 7 месяцев, менее чем через полгода после административного наказания вновь совершил аналогичное правонарушение. В состоянии наркотического опьянения он был задержан сотрудниками ГИБДД на автодороге Маяк- Ключ Жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.