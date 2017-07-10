Культура

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В Липецкой области пройдет конкурс «Коса – девичья краса» и конкурс рыбака

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#фестиваль #туризм
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В Липецкой области пройдет конкурс «Коса – девичья краса» и конкурс рыбака

В рамках фестиваля «Солнце славян».

Как сообщает туристско- Информационный Центр Измалковского района, 11-12 июля в Измалковском районе пройдет фестиваль «Солнце славян».

11 июля  фестиваль развернётся в селе Недоходовка, где с 20:15 до 21:30 пройдёт творческая программа «Солнце — караул»,  а с 21:30 до 21:50 состоится фаер-шоу. 

12 июля  в селе Черник с 8:00 до 11:00 намечен конкурс рыбака;  а вечером с 18:00 начнётся конкурсная программа:  состоятся конкурсы «Русский народный танец», «Коса – девичья краса», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотовыставка».

С 18:20 до 21:00 пройдёт концерт творческих коллективов Измалковского района, а с 19:00-20:00 состоится награждение победителей конкурсной программы. 

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#фестиваль #туризм
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