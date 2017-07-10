В Липецкой области пройдет конкурс «Коса – девичья краса» и конкурс рыбака

В рамках фестиваля «Солнце славян».

Как сообщает туристско- Информационный Центр Измалковского района, 11-12 июля в Измалковском районе пройдет фестиваль «Солнце славян».

11 июля фестиваль развернётся в селе Недоходовка, где с 20:15 до 21:30 пройдёт творческая программа «Солнце — караул», а с 21:30 до 21:50 состоится фаер-шоу.



12 июля в селе Черник с 8:00 до 11:00 намечен конкурс рыбака; а вечером с 18:00 начнётся конкурсная программа: состоятся конкурсы «Русский народный танец», «Коса – девичья краса», «Декоративно-прикладное творчество», «Фотовыставка».



С 18:20 до 21:00 пройдёт концерт творческих коллективов Измалковского района, а с 19:00-20:00 состоится награждение победителей конкурсной программы.

