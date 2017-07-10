Общество

50 минут назад

На улице Ударников в Липецке ночью горел автомобиль

2 337
На улице Ударников в Липецке ночью горел автомобиль

У авто повреждены салон и моторный отсек.

В 01:49 10 июля ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в Липецке на улице Ударников возле дома № 9.

К месту пожара  выехали: одно отделение СПСЧ, два представителя добровольной пожарной дружины.

Огнем повреждены:  моторный отсек, частично салон автомобиля «Калина» на  площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото МЧС
2 337

Комментарии (2)

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Псевдо Город48

12 минут назад
Город 48. , купить словарь! Какого полЮса ? Северного? Южного?
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Город 48.

20 минут назад
С сегодня хорошая новость ,МВД отменила предоставления страхового полюса при регистрации автомобиля. Еще нужно отменить обязаловка! Пусть страховщики бегают за автолюбителями ! А не автолюбители чтобы за стровать !
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