Общество
50 минут назад
На улице Ударников в Липецке ночью горел автомобиль
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У авто повреждены салон и моторный отсек.
В 01:49 10 июля ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в Липецке на улице Ударников возле дома № 9.
К месту пожара выехали: одно отделение СПСЧ, два представителя добровольной пожарной дружины.
Огнем повреждены: моторный отсек, частично салон автомобиля «Калина» на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото МЧС
К месту пожара выехали: одно отделение СПСЧ, два представителя добровольной пожарной дружины.
Огнем повреждены: моторный отсек, частично салон автомобиля «Калина» на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото МЧС
2 337
Псевдо Город48
Город 48.