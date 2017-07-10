На улице Ударников в Липецке ночью горел автомобиль

У авто повреждены салон и моторный отсек.

В 01:49 10 июля ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля в Липецке на улице Ударников возле дома № 9.



К месту пожара выехали: одно отделение СПСЧ, два представителя добровольной пожарной дружины.



Огнем повреждены: моторный отсек, частично салон автомобиля «Калина» на площади 0,5 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Фото МЧС

