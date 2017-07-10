Жителю Волово светит до 5 лет за кражу мопеда

18-летний подросток пошел на угон.

9 июля в Воловское отделение полиции обратился 22-летний гражданин, который сообщил, что в период с мая по июнь 2016 года в селе Н.Большое Воловского района неизвестные похитили из сарая у дома, принадлежащего 57-летней гражданке, его мотоцикл. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ пол Липецкой области, ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции установлен и задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался неработающий 18-летний житель Воловского района.

Расследование проводит Воловское отделение полиции. В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкцией статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

