Общество

сегодня, 08:49

Жителю Волово светит до 5 лет за кражу мопеда

227
#Кража #угон
Жителю Волово светит до 5 лет за кражу мопеда

18-летний подросток пошел на угон.

9 июля в Воловское отделение полиции обратился 22-летний гражданин, который сообщил, что в период с мая по июнь 2016 года в селе Н.Большое Воловского района неизвестные похитили из сарая у дома, принадлежащего 57-летней гражданке, его мотоцикл. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ пол Липецкой области,  ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции установлен и задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался неработающий 18-летний житель Воловского района.

Расследование проводит Воловское отделение полиции. В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкцией статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.    

227
#Кража #угон

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Усманском бору поймали редкого усача
#экология #заповедник
В Усманском бору поймали редкого усача

3 минуты назад

Общество
Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников
#экспедиция #внедорожники
1
Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников

13 минут назад

Общество
В Липецкой области пройдет международная акция «Зеленая волна»
#экология
В Липецкой области пройдет международная акция «Зеленая волна»

29 минут назад

Общество
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»
#идея #стадион #арена
4
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»

30 минут назад

Общество
В Задонском районе в столкновении с грузовиком пострадали три человека
#ДТП авария
В Задонском районе в столкновении с грузовиком пострадали три человека

31 минуту назад

Общество
В заповеднике не соблюдали правила пожарной безопасности
#экология
В заповеднике не соблюдали правила пожарной безопасности

34 минуты назад

Общество