Происшествия

сегодня, 08:38

У играющего в переходе у Центрального рынка мальчика украли скрипку

7 960
#кража #скрипка #
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У играющего в переходе у Центрального рынка мальчика украли скрипку
В подземном переходе Центрального рынка  Липецка,  у 13-летнего подростка открыто, без применения насилия была похищена скрипка  в футляре.

Установлено, что преступление совершил 24-летний безработный, проживающий в Липецком районе. Возбуждено уголовное дело.

Расследование проводит ОП № 8.
7 960
#кража #скрипка #
1

Комментарии (7)

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Олег

14 минут назад
Мальчика отправить в Англию учится.
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Н

22 минуты назад
Когда в этом переходе вообще порядок наведут?
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ха много много раз

26 минут назад
В ОП N8, как в Тербунце, т.б. Липецке извращенцы кругом. Эксплуатация детского труда процветает. А они подставы оформляют. Видать сейчас этому в юриспруденции РФ учат.
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Где органы опеки?

46 минут назад
Несовершеннолетний попрошайничает в переходе.
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кокс

52 минуты назад
по 40 руб беру на дорогу остается по 6 руб если вижу этого паренька всегда ему кидаю симпатичен он мне хорошо играет.
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Аборигену

53 минуты назад
Да ты латентный мазохист. Тебя ментальность в высказываниях и выдает.
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Абориген

57 минут назад
Пацану подарить новую! А безработному засунуть её в ...опу и смычком погонять по городу!
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