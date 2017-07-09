Происшествия
сегодня, 08:38
У играющего в переходе у Центрального рынка мальчика украли скрипку
В подземном переходе Центрального рынка Липецка, у 13-летнего подростка открыто, без применения насилия была похищена скрипка в футляре.
Установлено, что преступление совершил 24-летний безработный, проживающий в Липецком районе. Возбуждено уголовное дело.
Расследование проводит ОП № 8.
Установлено, что преступление совершил 24-летний безработный, проживающий в Липецком районе. Возбуждено уголовное дело.
Расследование проводит ОП № 8.
Олег
Н
ха много много раз
Где органы опеки?
кокс
Аборигену
Абориген