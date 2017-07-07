Общество

52 минуты назад

В Липецкой области администрацию наказали за клещей

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#клещ #боррелиоз
В Липецкой области администрацию наказали за клещей

Точнее за то, что она с ними не боролась на кладбищах.

Как сообщает пресс-сцентр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении плановой выездной проверки в отношении администрации сельского поселения Ксизовский сельсовет Задонского  района Липецкой области выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: не проведены мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно на территории кладбищ, находящихся в ведении администрации сельского поселения Ксизовский сельсовет не проводятся акарицидные обработки.

Указанные нарушения не соответствуют требованиям ст. 8, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.4, п. 7.4.1.1, п. 7.4.1.2, п. 7.4.1.7 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

За данное правонарушение  был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа. В порядке, предусмотренном статьей 29.13 КоАП РФ, ответственному должностному лицу внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Администрации сельского поселения выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства.

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#клещ #боррелиоз

Комментарии (3)

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Леха

3 минуты назад
Если я не ошибаюсь,то по мо́ему перед Капитанщино поставили знак "Осторожно клещи". Согласитесь это же намного меньше нагрузка на бюджет,чем травить их. А вы,люди,не ходите ни в лес,ни в парк,сидите дома,там вас не найдет клещ. В советское время(которое многие хулят) этим занимались,а сейчас у нас принято из всего извлекать только выгоду,а травить клещей это убытки!!!
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Галина

22 минуты назад
Не знаю насколько эффективно борются с клещами в парках города.... но во дворах домов по ул. Интернациональной их полно.
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Вася

29 минут назад
Ну вообще атас! Озаботились клещами на кладбище. Мертвым они уже не страшны. А в парках, скверах и т.д. пускай ползают и кусают. Вывезти всю администрацию на это кладбище, на день, два может после этого начнут вести борьбу с клещами.
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