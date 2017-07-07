В Липецкой области администрацию наказали за клещей

Точнее за то, что она с ними не боролась на кладбищах.

Как сообщает пресс-сцентр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении плановой выездной проверки в отношении администрации сельского поселения Ксизовский сельсовет Задонского района Липецкой области выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: не проведены мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, а именно на территории кладбищ, находящихся в ведении администрации сельского поселения Ксизовский сельсовет не проводятся акарицидные обработки.

Указанные нарушения не соответствуют требованиям ст. 8, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.4, п. 7.4.1.1, п. 7.4.1.2, п. 7.4.1.7 СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

За данное правонарушение был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа. В порядке, предусмотренном статьей 29.13 КоАП РФ, ответственному должностному лицу внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Администрации сельского поселения выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства.