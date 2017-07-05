Происшествия
сегодня, 15:24
Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры
В доме по улице 8 марта обнаружили труп.
Сегодня липчане пожаловались на трупыный запах. Жильцы дома №8/4 на улице 8 марта посетовали, что больше не могут терпеть зловоние, идущее из квартиры №107.
Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, после звонка соседей в квартире был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения.
- 60-летний липчанин жил один, его смерть не носит криминальный характер, - отметила Наталья Маслакова.
Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, после звонка соседей в квартире был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения.
- 60-летний липчанин жил один, его смерть не носит криминальный характер, - отметила Наталья Маслакова.
Липчанин
никто никому не нужен