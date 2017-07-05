Происшествия

сегодня, 15:24

Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры

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#труп #запах
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Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры

В доме по улице 8 марта обнаружили труп.

Сегодня липчане пожаловались на трупыный запах.  Жильцы дома №8/4 на улице 8 марта посетовали, что больше не могут терпеть зловоние, идущее из квартиры №107.

Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, после звонка соседей в квартире был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения. 

- 60-летний липчанин жил один, его смерть не носит криминальный характер, - отметила Наталья Маслакова. 
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#труп #запах
5

Комментарии (2)

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Липчанин

22 минуты назад
никто никому не нужен, Только хотелось это написать!Даже не равнодушие,а плевательское отношение друг к другу
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никто никому не нужен

сегодня, 15:40
был НАРОД а стало равнодушное население.
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