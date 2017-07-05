Липчане пожаловались на трупный запах из квартиры

В доме по улице 8 марта обнаружили труп.

Сегодня липчане пожаловались на трупыный запах. Жильцы дома №8/4 на улице 8 марта посетовали, что больше не могут терпеть зловоние, идущее из квартиры №107.



Как рассказала GOROD48 начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, после звонка соседей в квартире был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения.



- 60-летний липчанин жил один, его смерть не носит криминальный характер, - отметила Наталья Маслакова.

