Общество
10 минут назад
Липчане просят продлить три автобусных маршрута
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Пассажиров волнует сообщение с районом Сырского Рудника и Дачным.
Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» начали обсуждение предложений о продлении маршрута движения трех городских автобусах в Липецке. Авторы идей обеспокоены транспортным сообщением с районами поселка Дачный и Сырского Рудника.
Ольга Стародубцева предлагает продлить маршруты коммерческих автобусов №315 и №345 до остановки у гипермаркета в районе Сырский Рудник.
- Уехать практически невозможно. Пройти пешком можно, но перейти дорогу на пересечении с улицей Ангарская с окружной очень тяжело и опасно, - указывает Ольга.
Инициатива Александра Яковлева касается маршрута автобуса №34. По мнению автора предложения, его стоит продлить от поселка Дачный до железнодорожного вокзала Липецка.
Голосования за транспортные инициативы продолжится до начала августа. Если к этому моменту идеи наберут по 500 положительных отзывов, то они будут рассмотрены в мэрии Липецка.
Ольга Стародубцева предлагает продлить маршруты коммерческих автобусов №315 и №345 до остановки у гипермаркета в районе Сырский Рудник.
- Уехать практически невозможно. Пройти пешком можно, но перейти дорогу на пересечении с улицей Ангарская с окружной очень тяжело и опасно, - указывает Ольга.
Инициатива Александра Яковлева касается маршрута автобуса №34. По мнению автора предложения, его стоит продлить от поселка Дачный до железнодорожного вокзала Липецка.
Голосования за транспортные инициативы продолжится до начала августа. Если к этому моменту идеи наберут по 500 положительных отзывов, то они будут рассмотрены в мэрии Липецка.
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