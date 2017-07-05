Липецкая область не в числе самых экологически неблагополучных регионов

Липецк не Сочи, но и не Братск

Специалисты Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают экологическую ситуацию в своих городах. На основе исследования аналитики составили экологический рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации и сравнили результаты с данными 2016 года.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10 балльной шкале они согласны с высказыванием «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух». В опросе принял участие 258 441 респондент. По результатам среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выбраны города с наиболее и наименее благоприятной экологической обстановкой. Также специалисты выявили динамику по сравнению с 2016 годом.

Самым экологически неблагополучным городом общественное мнение признало Братск. Он на первом месте самых экологически неблагополучных городов, или на последнем в рейтинге благополучных.

Второй и третий в антирейтинге (99 и 98 место), Новокузнецк и Челябинск.

А вот самый чистый город, это Сочи. За ним следует Армавир и Севастополь.

Липецк и область - на 78 месте экологического благополучия или на 22-м антирейтинга. За год регион опустился на 5 пунктов. Не десятке ни с той ни с другой стороны.

Соседний Воронеж занимает 42 место экологического благополучия. Белгород - 34-е, Тамбов - 24-е.



