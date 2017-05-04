Прокурор и полицейские застали в грязной квартире пьяную мать и голодных детей

Теперь женщину могут лишить родительских прав.

В рамках форума «Вместе - ради детей» заместитель прокурора Советского района Липецка совместно с сотрудниками полиции и службы социальной защиты населения провели рейд по неблагополучным семьям, состоящим на профилактическом учете.



При посещении одной из таких семей, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, было установлено, что их мать спит, будучи пьяной, голодные дети, шести и 11 лет лет, предоставлены сами себе.



В 2015 году прокуратура уже обращалась в суд с иском о лишении матери детей родительских прав, так как женщина злоупотребляла спиртными напитками, в состоянии опьянения вела себя агрессивно, в квартире систематически собирались пьяные компании, спиртное распивалось в присутствии детей. Имели место случаи, когда дети пытались пьяную и лежащую у подъезда дома мать привести домой.



Однако суд отказал в удовлетворении требования прокурора, предупредив ответчицу о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям.



Между тем, и по истечении почти двух лет ситуация не изменилась к лучшему, несмотря на то, что семье была оказана необходимая помощь в оформлении пособий на детей, выделены деньги для ремонта квартиры.



По результатам рейда принято решение о повторном обращении в суд с требованием о лишении женщины родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.