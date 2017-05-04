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Путин призвал беречь Россию

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#Владимир Путин
Путин призвал беречь Россию

И защищать ее.

- Нужно беречь и защищать Россию, несмотря на различие взглядов и позиций, - заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле, указывают «Известия».

Путин подчеркнул, что памятник-крест «служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа».

Великий князь Сергей Александрович — пятый сын Александра II. Занимал должность Московского генерал-губернатора. Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы в 1905 году. Но после революции, в 1918 году, памятник был уничтожен. Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано Путиным в августе 2016 года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14 корпуса Кремля.
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#Владимир Путин

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