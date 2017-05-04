Липчане оставили в кафе и ресторанах на 2,5% больше своих доходов

1614,2 млн. рублей оставили липчане в кафе и ресторанах в первом квартале — на 2,5% больше, чем год назад, сообщает Росстат.

Между тем, средний россиянин в первом квартале тратил свои доходы на походы в кафе экономнее — оборот общественного питания упал за год на 1,1%. Максимальное падение в Центральном Федеральном округе зафиксировано в Тульской области (-15,4%), а в стране — в Еврейской АО и Томской области (по -15,7%). Значительно больше денег среди территорий ЦФО оставляли жители Ивановской области (+15,1%), а в России — Камчатского края (+55%) и Северной Осетии-Алании (+31,1%).

По объемам трат первое место оказалось у столицы — москвичи оставили в кафе и ресторанах 35 млрд. 649,1 млн. рублей. Жители Московской области потратили на общепит 21 млрд. 260,8 млн. рублей. Планку в 10 млрд. рублей превысили также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане, Свердловской, Тюменской областях. Меньше всего тратились на питание вне дома жители Ингушетии — всего 85,6 млн. рублей по итогам первого квартала.