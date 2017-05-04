«Понтового дядю» поймали на автохамстве

Джип припарковался на тротуаре.

Пользователь Youtube ChiefDude48 разместил на ресурсе видеоролик с улиц Липецка. Снятое на улице Терешковой видео — свидетельство нарушения правил дорожного движения.



Автор ролика запечатлел припаркованный на тротуаре внедорожник «Мерседес». «Гелендваген» без стоп-сигналов основательно стоял на четной стороне улицы. Автор видео признал, что он «конечно, не эксперт, но, по-моему, так делать нельзя. Какой там номер? А 200 АА. Это, видимо, какой-то понтовый дядя».



