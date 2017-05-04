Происшествия

27 минут назад

«Понтового дядю» поймали на автохамстве

4 602
#видео #нарушение
2
«Понтового дядю» поймали на автохамстве

Джип припарковался на тротуаре.

Пользователь Youtube ChiefDude48 разместил на ресурсе видеоролик с улиц Липецка. Снятое на улице Терешковой видео — свидетельство нарушения правил дорожного движения.

Автор ролика запечатлел припаркованный на тротуаре внедорожник «Мерседес». «Гелендваген» без стоп-сигналов основательно стоял на четной стороне улицы. Автор видео признал, что он «конечно, не эксперт, но, по-моему, так делать нельзя. Какой там номер? А 200 АА. Это, видимо, какой-то понтовый дядя».

4 602
#видео #нарушение
2

Комментарии (5)

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Гость

19 секунд назад
хозяин, а ты кто? Не было?
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Управление ГИБДД УМВД России по Липецкой обл.

8 минут назад
На видео не наблюдается номер авто, если у Вас имеется доказательство, что нарушителю принадлежит указанный в статье номер А 200 АА, просьба направить в наше управление соответствующие факты.
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гость

16 минут назад
А какие меры принял автор ролика? Только снял и пошёл дальше?
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хозяин

20 минут назад
будет мне разное быдло указывать... где хочу, там и поркую...
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ветеран битвы за Сироп

23 минуты назад
а этот дядя тоже ГОРДИТСЯ? он тоже ПОМНИТ?
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