Общество

20 минут назад

Липчане перенимают положительный опыт Белгорода по благоустройству дворов

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#ЖКХ #благоустройство
Липчане перенимают положительный опыт Белгорода по благоустройству дворов

А белгородцам рассказали об открытии в Липецке фан-зоны для болельщиков.

Руководители управляющих компаний Липецка посетили Белгородскую область. Как сообщает управленеи ЖКХ Липецкой облатси, липчане изучали положительный опыт Белгорода по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе на основе механизма государственно-общественного партнёрства.

- Механизм государственно-общественного партнёрства решает важнейшую задачу: формирует у населения чувство ответственности не только за собственное имущество, жильё, но и свой двор, территории, прилегающие к многоквартирным домам, которые размежёваны согласно требованию закона и также являются зоной ответственности самих жителей, - отмечают в управлени ЖКХ. - Когда жители видят, что власть, бизнес, управляющие компании готовы поддержать их инициативы, они проявляют свою активность, вступают в совместную работу и поддерживают программы муниципалитетов.

Белгородцы представили один из подходов к благоустройству территории – междворовые досуговые кластеры по двум направлениям. Первое – «зелёные» зоны. На территории города расположены два урочища - любимые места отдыха жителей, которые при активном участии самих жителей привели в порядок. Второе направление – многофункциональные игровые и спортивные площадки, где есть детское игровое оборудование, пешеходные дорожки, скамейки для отдыха пожилых граждан. Проектом предусматриваются газоны и декоративное ограждение из кустарника, сохранят и существующие зелёные насаждения. Также  гостям продемонстрировали первые результаты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Липецкая делегация поделилась своими наработками. В частности, рассказали об открытии в июле фан-зоны для болельщиков, на которой будут телетрансляции соревнований ХХХ Летних Олимпийских Игр в Лондоне. Также рассказали о поэтапном благоустройстве дворовых территорий в Липецке, Ельце и Лебедяни на основании обращений и инициатив жителей.   

Фото gkhlipetsk.ru
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#ЖКХ #благоустройство

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