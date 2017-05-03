Липецких чиновников уличили в разбазаривании бюджета

И необоснованных тратах на содержание аппарата.

Управление финансов Липецкой области разместило на своем официальном сайте отчет о коллегии по итогам работы ведомства в начале года. Внимание привлекает доклад первого заместителя начальника управления Ларисы Бурловой «О мерах, направленных на сбалансированность консолидированного бюджета области и усиление платежной дисциплины», в котором финансист критикует коллег из районов области.



- С подавляющим большинством муниципальных образований у нас действуют соглашения, которыми определены обязательства органов местного самоуправления. В их числе соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ, соблюдение нормативов на содержание аппарата управления, соблюдение условий софинансирования при получении субсидий, принятие вами мер по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, снижению недоимки, оптимизации расходов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Вы перечитайте соглашения, которые подписали главы муниципальных образований. Но вы их не выполняете. Просроченная кредиторская задолженность для многих – норма жизни. Нарушаете ограничения по Бюджетному Кодексу, нормативы на содержание аппарата. По итогам 2016 года нормативы нарушены Измалковским и Лев-Толстовским муниципальными районами и 5 сельскими поселениями. Превышение норматива автоматически влечет за собой запрет на дополнительную финансовую помощь из областного бюджета.



- Практически не занимаетесь оптимизацией бюджетных расходов. Напомню вам, что при невыполнении вами своих обязательств управление финансов вправе принять решение о приостановлении или сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.



- Как я уже упоминала, область приняла на себя обязательства по оптимизации бюджетных расходов, вплоть до запрета на увеличение численности государственных и муниципальных служащих. С 1 января для органов местного самоуправления установлены нормативы на фонд оплату труда муниципальных служащих с учетом ограничения численности аппарата управления. Да, с 1 января текущего года вы привели штатные расписания аппарата управления в соответствие с предельным фондом оплаты труда, количество муниципальных служащих сократилось на 142 единицы. Но одновременно вы увеличили численность немуниципальных служащих на 138,2 единицы, то есть экономии бюджетных средств мы не получили НИ-КА-КОЙ. Кто-то провел реальное сокращение и как правило, это более обеспеченные муниципальные образования. Они умеют считать свои деньги. А других программа оптимизации расходов и запрет на увеличение численности работников бюджетной сферы видимо не касается. В городе Чаплыгине не сократили ни одного муниципального служащего, но увеличили штат на 1,5 единицы. В городах Грязи и Данков тоже плюсом по 1 единице. По поселениям Добровского района плюсом 5,5 единицы, поселениям Становлянского района плюсом 2,4 единицы, поселениям Чаплыгинского района плюсом 3 единицы.



- О малочисленных сельских поселениях (8 группа – до тысячи жителей). В таких поселениях объема собственных доходов бюджета недостаточно даже на то, чтобы содержать администрацию поселения. К примеру, налоговые и неналоговые доходы сельских поселений Воловского района составляют 24,7 млн.руб. При этом на содержание аппарата управления тратится 28,7 млн.руб., то есть на 4 млн. больше. В сельских поселениях Долгоруковского района доходов собрали 30,3 млн.руб., зато на содержание муниципальных служащих потратили 31,9 млн.руб. Расходы на содержание администрации, к примеру, Слепухинского сельсовета в 7 раз превышают собираемые на территории поселения доходы!!!



- Вы знаете, что по официальной отчетности задолженности у нас нет, но по факту практически у всех муниципальных образований имеет место просроченная кредиторская задолженность. Имейте в виду, что соблюдение законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам с недавних пор находится под контролем Правительства и Генеральной Прокуратуры РФ.