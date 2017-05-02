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16 минут назад

Липецкая вечЁрка: ад на дорогах, строгое наказание и колдун-педиатр

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: ад на дорогах, строгое наказание и колдун-педиатр
Представляем вашему вниманию обзор самых популярных и обсуждаемых новостей Липецка и региона во вторник, 2 мая.

Больше всего внимания сегодня привлекла печальная дорожная статистика выходных. Это и, правда, ад... 

Свою толику в общую картину пера Данте внес пьяный стрелок. Себе в цели он избрал прохожих 

Поддерживает тенденцию и погрузившийся в Средневековье город Грязи. Там педиатру предъявили связи с колдовством и черной магией.

Сквозь всего этого мрака лучик света пробился из мэрии Липецка. Там вынесли строгое наказание за неэтичное поведение в автобусе.

А вот больше всего эмоций у липчан сегодня вызвала исповедь московской мамочки после посещения нашего города. Что же так удивило и разъярило гостью из Первопрестольной? 
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#обзор #события #вечЁрка

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