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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: ад на дорогах, строгое наказание и колдун-педиатр
Представляем вашему вниманию обзор самых популярных и обсуждаемых новостей Липецка и региона во вторник, 2 мая.
Больше всего внимания сегодня привлекла печальная дорожная статистика выходных. Это и, правда, ад...
Свою толику в общую картину пера Данте внес пьяный стрелок. Себе в цели он избрал прохожих
Поддерживает тенденцию и погрузившийся в Средневековье город Грязи. Там педиатру предъявили связи с колдовством и черной магией.
Сквозь всего этого мрака лучик света пробился из мэрии Липецка. Там вынесли строгое наказание за неэтичное поведение в автобусе.
А вот больше всего эмоций у липчан сегодня вызвала исповедь московской мамочки после посещения нашего города. Что же так удивило и разъярило гостью из Первопрестольной?
Больше всего внимания сегодня привлекла печальная дорожная статистика выходных. Это и, правда, ад...
Свою толику в общую картину пера Данте внес пьяный стрелок. Себе в цели он избрал прохожих
Поддерживает тенденцию и погрузившийся в Средневековье город Грязи. Там педиатру предъявили связи с колдовством и черной магией.
Сквозь всего этого мрака лучик света пробился из мэрии Липецка. Там вынесли строгое наказание за неэтичное поведение в автобусе.
А вот больше всего эмоций у липчан сегодня вызвала исповедь московской мамочки после посещения нашего города. Что же так удивило и разъярило гостью из Первопрестольной?