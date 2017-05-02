Общество

49 минут назад

Через Липецк пройдёт автопробег от Магадана до Луганска и Донецка

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#автопробег #Луганск #Донецк
Через Липецк пройдёт автопробег от Магадана до Луганска и Донецка

В ходе автопробега будут собирать гуманитарную помощь жителям Новороссии.

В Москве прошёл крестный ход «Большая Россия» - от Магадана до городов Луганска и Донецка. Как сообщают организаторы акции, крестный ход приурочен к автопробегу, который пройдёт от Магадана до Луганска и Донецка. Автопробег стартует в День России 12 июня в Магадане. Всего на маршруте 64 города. В Липецк автопробег прибудет 29 июля. 

В ходе автопробега по всему маршруту пятитонный грузовик будет собирать гуманитарную помощь нуждающимся жителям Новороссии. 
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#автопробег #Луганск #Донецк

Комментарии (4)

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Пенсионерка

10 минут назад
А чего это Украине помогаем? Живем мы не лучше ихнего, хотя у нас есть и нефть и газ. Старороссия скоро загнется от высоких цен и низких зарплат, а там новороссию выдумали. Вон байкер Задостадов, мясник или кто он там, пусть свой байк за 60 000 евро и коттедж свой в Москве за 700 000 долларов им подарит, а то по телевизору бубнит невнятно себе в бородку и денег со всех только требует.
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ЛИПЧАНИН

20 минут назад
Пусть собранной гуманитаркой липецким пенсионерам помогут, которые 8 000 рублей пенсии получают, за ЖКХ 4000 отдают и на 4000 существуют. Или это непатриотично?
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

22 минуты назад
О! С Магадана всех уголовников в Луганск и Донецк отвезут? Там своих уже мало что ли...
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гость

27 минут назад
Вся гуманитарка продается!!! Простые люди ничего не получают!
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