Через Липецк пройдёт автопробег от Магадана до Луганска и Донецка

В ходе автопробега будут собирать гуманитарную помощь жителям Новороссии.

В Москве прошёл крестный ход «Большая Россия» - от Магадана до городов Луганска и Донецка. Как сообщают организаторы акции, крестный ход приурочен к автопробегу, который пройдёт от Магадана до Луганска и Донецка. Автопробег стартует в День России 12 июня в Магадане. Всего на маршруте 64 города. В Липецк автопробег прибудет 29 июля.



В ходе автопробега по всему маршруту пятитонный грузовик будет собирать гуманитарную помощь нуждающимся жителям Новороссии.