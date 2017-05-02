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В Липецкой области ищут стрелявшего из гранатомета

5 1419
#стрельба #гранатомет #
2
В Липецкой области ищут стрелявшего из гранатомета

Ориентировка получена из соседней, Тульской области.

Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который выстрелил из ручного гранатомета в центре Тулы средь бела дня.

Как сообщил ТСН24 источник, ЧП произошло в Зареченском округе Тулы. Выстрел был сделан в сторону Музея оружия.

Поиски стрелка ведутся на территории Тульской, Липецкой,  Рязанской и Орловской областей.

Преступник мог получить ожоги и рваные раны лица, шеи, рук и груди, сообщает издание
5 1419
#стрельба #гранатомет #
2

Комментарии (5)

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16 минут назад
а куда звонить если я увижу такого, что прицелился из гранатомента в Администрацию Липецка ?
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розенбаум

25 минут назад
это была ракета стингер США )
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баба нюра

31 минуту назад
пИсаю кипятком от news в Рассее, от Волги до Енисея.
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ЗлойСтрелок

35 минут назад
в центре города.... что творится-то....
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Боцман

49 минут назад
Да ладно... Если нормальный гранатомёт и нормальный выстрел- ожогов никаких не будет.
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Происшествия