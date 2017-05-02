Происшествия
сегодня, 15:45
В Липецкой области ищут стрелявшего из гранатомета
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Ориентировка получена из соседней, Тульской области.
Правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который выстрелил из ручного гранатомета в центре Тулы средь бела дня.
Как сообщил ТСН24 источник, ЧП произошло в Зареченском округе Тулы. Выстрел был сделан в сторону Музея оружия.
Поиски стрелка ведутся на территории Тульской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей.
Преступник мог получить ожоги и рваные раны лица, шеи, рук и груди, сообщает издание
Как сообщил ТСН24 источник, ЧП произошло в Зареченском округе Тулы. Выстрел был сделан в сторону Музея оружия.
Поиски стрелка ведутся на территории Тульской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей.
Преступник мог получить ожоги и рваные раны лица, шеи, рук и груди, сообщает издание
5 1419
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розенбаум
баба нюра
ЗлойСтрелок
Боцман