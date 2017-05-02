Ученые создали график идеальной интимной жизни

Важен срок воздержания.

Американские ученые из университета Флориды провели эксперимент. Они составили оптимальное расписание занятий сексом. По словам специалистов, перерывы между занятиями любовью составляют примерно двое суток.



Масштабный эксперимент потребовал участие более 200 супружеских пар. Они в течение двух недель записывали даты и свои ощущения от интимной близости. Как выяснилось, полного взаимопонимания достигали те пары, что занимались сексом с перерывом в два-три дня. К тому же близость «раз в три дня» повышает шанс зачатия ребенка, а также благоприятно сказывается на крепости отношений между мужчиной и женщиной.



Впрочем, врачи советуют доверять не выверенным графикам, а собственным ощущениям. При этом подчеркивается, что ощущение удовлетворения от полового акта зависит не столько от частоты занятий любовью, сколько от их качества.