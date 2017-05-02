В России
21 минуту назад
Статус депутатов и сенаторов предлагают сделать выше
Особенно при взаимодействии с чиновниками.
Спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Думу законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками, сообщают «Ведомости».
Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий, уточняют в Совете Федерации. По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, инициатива обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы.
Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий, уточняют в Совете Федерации. По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, инициатива обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы.