В России

21 минуту назад

Статус депутатов и сенаторов предлагают сделать выше

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#статус #депутат #сенатор
Статус депутатов и сенаторов предлагают сделать выше

Особенно при взаимодействии с чиновниками.

Спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин внесли в Думу законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками, сообщают «Ведомости».

Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий, уточняют в Совете Федерации. По мнению авторов законопроекта, необходимость внесения поправок связана с обращениями граждан или отстаиванием интересов регионов, что требует принятия решения на уровне исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, инициатива обязывает руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти выступать на заседании региональных парламентов с информацией о результатах своей работы. 
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#статус #депутат #сенатор

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