Общество

сегодня, 14:31

В Липецке снова нашли продукты из будущего

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#торговля
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В Липецке снова нашли продукты из будущего

Скоропортящаяся выпечка датирована 3 мая.

В Липецке продают плюшки из будущего. Как рассказал GOROD48 Виктор Стульцев, сегодня он купил сдобные ватрушки с творогом, на которых в качестве даты изготовления  указано уже 3 мая.

Так производители увеличивают срок хранения продуктов, ведь согласно надписи на упаковке плюшки с творогом можно хранить всего 24 часа. То есть, если плюшки куплены сегодня, то уже через сутки их есть будет опасно для здоровья. 

Как пояснили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, этот случай подпадает под статью 14.7. Кодекса об административных правонарушениях «Обман потребителей».

Если потребитель обратится в Роспотребнадзор, то за обман при реализации товара производителю грозит штраф. Данной статьёй предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.


2 529
#торговля
2

Комментарии (2)

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гость

35 минут назад
кто-то ещё ходит в Покупайку и Липку? ну-ну...Ну а в других магазинах достаточно просто не покупать пипецкие мясо - молочные и хлебо -булочные изделия, химические соки, ибо цена давно выше чем на аналоги от соседних областей. Вообще все пипецкое давно не покупаем, экономия денег и здоровья.
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111

42 минуты назад
Липка и Покупка постоянно шалят на товарах нет выбитой даты производятелей а только наклейка они наклейку сдирают и клеят собственной сети наклейка с какой им угодна датой
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