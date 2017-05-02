В Липецке снова нашли продукты из будущего

Скоропортящаяся выпечка датирована 3 мая.

В Липецке продают плюшки из будущего. Как рассказал GOROD48 Виктор Стульцев, сегодня он купил сдобные ватрушки с творогом, на которых в качестве даты изготовления указано уже 3 мая.

Так производители увеличивают срок хранения продуктов, ведь согласно надписи на упаковке плюшки с творогом можно хранить всего 24 часа. То есть, если плюшки куплены сегодня, то уже через сутки их есть будет опасно для здоровья.

Как пояснили GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, этот случай подпадает под статью 14.7. Кодекса об административных правонарушениях «Обман потребителей».

Если потребитель обратится в Роспотребнадзор, то за обман при реализации товара производителю грозит штраф. Данной статьёй предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.