Около 12% липецких ветеранов живут за чертой бедности

В ветеранской организации состоит треть жителей Липецкой области.

Как рассказал на брифинге председатель Совета ветеранов войны и труда Липецкой области Леонид Рощупкин, 4 мая в 11:00 в областном центре культуры отпразднуют 72-летие Победы и 30-летие ветеранской организации.



В ней состоят порядка 400 тысяч человек - это треть населения Липецкой области, в том числе порядка 800 участников войны, 21 тысячи тружеников тыла, но ежегодно их число сокращается на 4,5-5 тысяч человек.



Сам 80-летний Леонид Рошупкин - из числа категории дети войны, которая сейчас самая многочисленная в ветеранской организации.



Мероприятия ко Дню Победы уже стартовали в районах области. В программе - чаепития и фронтовые 100 граммов, чествования ветеранов. Силами ветеранских организаций устраивают концерты. Так, запланирован конкурс ветеранских хоров.



А вот приглашений на Парад Победы в Москву уже два года не поступает: привозить ветеранов с каждым годом сложнее. Даже в Липецке на Параде Победы будет всего около 20 участников войны.



По словам Леонида Рощупкина, многие ветераны - около 12% живут за чертой бедности. 15% нуждаются в помощи рабочих рук - их поддерживают школьники, студенты.