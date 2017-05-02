Общество

46 минут назад

Около 12% липецких ветеранов живут за чертой бедности

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#День Победы #9 мая
Около 12% липецких ветеранов живут за чертой бедности

В ветеранской организации состоит треть жителей Липецкой области.

Как рассказал на брифинге председатель Совета ветеранов войны и труда Липецкой области Леонид Рощупкин, 4 мая в 11:00 в областном центре культуры отпразднуют 72-летие Победы и 30-летие ветеранской организации.

В ней состоят порядка 400 тысяч человек - это треть населения Липецкой области, в том числе порядка 800 участников войны, 21 тысячи тружеников тыла, но ежегодно их число сокращается на 4,5-5 тысяч человек.

Сам 80-летний Леонид Рошупкин - из числа категории дети войны, которая сейчас самая многочисленная в ветеранской организации.

Мероприятия ко Дню Победы уже стартовали в районах области. В программе - чаепития и фронтовые 100 граммов, чествования ветеранов. Силами ветеранских организаций устраивают концерты. Так, запланирован конкурс ветеранских хоров.

А вот приглашений на Парад Победы в Москву уже два года не поступает: привозить ветеранов с каждым годом сложнее. Даже в Липецке на Параде Победы будет всего около 20 участников войны.

По словам Леонида Рощупкина, многие ветераны - около 12% живут за чертой бедности. 15% нуждаются в помощи рабочих рук - их поддерживают школьники, студенты.
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#День Победы #9 мая

Комментарии (1)

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Очки надень

4 минуты назад
Дядя, не 12%, а все 75%. Ты глаза-то разуй!
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