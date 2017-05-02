Тулу благоустроят в стиле Липецка

В городе оружейников появится «липовый» двор.

Двор дома №17а по улице Кутузова в Туле будет благоустроен в стиле Липецка. Тематический дворик появится там по инициативе мэра Тулы Евгения Авилова, сообщает пресс-служба тульской администрации.



В основе проекта липецкого двора – герб и флаг города с изображением липы. Центральную часть входной группы будет составлять арка с гербом города и радиусная липовая аллея, переходящая в периметр двора. В центре сквера будут размещены памятная стела с историей города и голубая ель, составляющая основу новогодней тематики дворового благоустройства.



Во дворе появятся детская спортивная площадка с элементами детского игрового оборудования, беседка, скамейки для отдыха, будет установлено дополнительное освещение.