Общество

сегодня, 09:36

Тулу благоустроят в стиле Липецка

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#благоустройство #Тула #двор
Тулу благоустроят в стиле Липецка

В городе оружейников появится «липовый» двор.

Двор дома №17а по улице Кутузова в Туле будет благоустроен в стиле Липецка. Тематический дворик появится там по инициативе мэра Тулы Евгения Авилова, сообщает пресс-служба тульской администрации.

В основе проекта липецкого двора – герб и флаг города с изображением липы. Центральную часть входной группы будет составлять арка с гербом города и радиусная липовая аллея, переходящая в периметр двора. В центре сквера будут размещены памятная стела с историей города и голубая ель, составляющая основу новогодней тематики дворового благоустройства.

Во дворе появятся детская спортивная площадка с элементами детского игрового оборудования, беседка, скамейки для отдыха, будет установлено дополнительное освещение.
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#благоустройство #Тула #двор

Комментарии (1)

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совет

сегодня, 09:40
Чтобы обустроить Тулу в стиле Пипецка, нужно в нее завести понаехавшее быдло всяких мастей с тербунскими пустобрехами и тербунскими бригадирами. Иначе ничего не получится.
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