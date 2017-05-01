Происшествия

30 минут назад

В Липецке на жареную картошечку прибыли по тревоге 4 пожарных расчета

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#пожар
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В Липецке на жареную картошечку прибыли по тревоге 4 пожарных расчета

Отмечали день солидарности трудящихся жители квартиры дома №25 по улице Стаханова шумно и с огоньком.

Жители многоэтажки вынуждены были с утра терпеть шум праздника трудящихся, который доносился с 6 этажа. На замечания и предложение убавить звук праздника и мата, участники мероприятия посылали соседей по заветному адресу. 

А затем и вовсе – запахло жареным. Подъезд заволокло дымом и гарью. Соседи вынуждены были вызвать пожарных и полицию. По месту празднования Первомая в отдельно взятой квартире прибыли 4 пожарных расчета. Пожарные в задымленной квартире обнаружили горящую на плите картошку, и  им пришлось остановить приготовление "картофеля фри" струей воды из брандспойта.

Хозяйку квартиры и ее нетрезвых гостей полицейские доставили в ОП №2 для профилактической беседы о вреде пьянства, а также хозяев ждет лекция по пожарной безопасности. 

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#пожар
2

Комментарии (3)

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Город тьмы

5 минут назад
Притон пидерастов!
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Animal Planet

12 минут назад
алкашня,это наверное сородичи вовочки отмечают праздник
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Бальзам

14 минут назад
Одним словом алканы.
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