В Липецке на жареную картошечку прибыли по тревоге 4 пожарных расчета

Отмечали день солидарности трудящихся жители квартиры дома №25 по улице Стаханова шумно и с огоньком.

Жители многоэтажки вынуждены были с утра терпеть шум праздника трудящихся, который доносился с 6 этажа. На замечания и предложение убавить звук праздника и мата, участники мероприятия посылали соседей по заветному адресу.

А затем и вовсе – запахло жареным. Подъезд заволокло дымом и гарью. Соседи вынуждены были вызвать пожарных и полицию. По месту празднования Первомая в отдельно взятой квартире прибыли 4 пожарных расчета. Пожарные в задымленной квартире обнаружили горящую на плите картошку, и им пришлось остановить приготовление "картофеля фри" струей воды из брандспойта.

Хозяйку квартиры и ее нетрезвых гостей полицейские доставили в ОП №2 для профилактической беседы о вреде пьянства, а также хозяев ждет лекция по пожарной безопасности.



