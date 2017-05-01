Общество

сегодня, 13:53

Мир! Труд! Май!

1 439
Мир! Труд! Май!

Празднование Первомая в Липецке в фоторепортаже

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-big-11
img-big-12
img-big-13
img-big-14
img-big-15
img-big-16
img-big-17
img-big-18
img-big-19
img-big-20
img-big-21
img-big-22
img-big-23
img-big-24
img-big-25
img-big-26
img-big-27
img-big-28
img-big-29
img-big-30
img-big-31
img-big-32
img-big-33
img-big-34
img-big-35
img-big-36
img-big-37
img-big-38
img-big-39
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
img-small-11
img-small-12
img-small-13
img-small-14
img-small-15
img-small-16
img-small-17
img-small-18
img-small-19
img-small-20
img-small-21
img-small-22
img-small-23
img-small-24
img-small-25
img-small-26
img-small-27
img-small-28
img-small-29
img-small-30
img-small-31
img-small-32
img-small-33
img-small-34
img-small-35
img-small-36
img-small-37
img-small-38
img-small-39
1 439

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

влипецкепить

7 минут назад
мы работники великой федерации не какие -нибудь еврогеи бастовать и митинговать ,у нас с властями полная любовь,мы всегда со своим вазелином охотно раздвигаем булки ,профсоюзы нам помогут
ответить

Еще в рубрике

Доплату сделаем, возврата добивайтесь!
30
Доплату сделаем, возврата добивайтесь!

23.04.2017 08:00

Неделя 48
Итоги недели: Холод - не тетка!
27
Итоги недели: Холод - не тетка!

16.04.2017 08:00

Неделя 48
Начальство думает долго, а решает мудро
#итоги недели
15
Начальство думает долго, а решает мудро

09.04.2017 08:00

Неделя 48