«Через 3-5 лет ваши доходы вырастут в 3,5 раза!»

Олег Королева пообещал липчанам светлое завтра.

Никто и не заметил, как колонну демонстрантов возглавил глава региона. Олег Королев пошел сразу же за духовым оркестром, отдавая приоритет общению с вице-губернатором Александром Никоновым.



Когда колонна остановилась на площади Петра Великого, Олег Королев подошел к микрофону последним после ряда выступающих. И совершенно правильно, ведь своим экспромтом губернатор пристыдит любого чтеца с бумажки:



- При всем то, что Первомай… А тут День Победы. А тут еще Пасха. Но никто ни на минуту не забывает из ответственных людей, что 1 мая - этот тот праздник, который ко многому обязывает. Это день, когда вспоминают о человеке труда. Вспоминают потому, что он сам заставляет о себе помнить!



Олег Королев назвал две даты, которые, по его словам, никогда не должны быть забыты. Первая дата - 1917 год. Вторая - 1991 год. Сто лет назад человек труда потопил, по словам губернатора, Россию в крови. А двадцать шесть лет назад прекратил существование Советский Союз.



- Здесь (в 1991 году) в магазинах Липецка были только лишь трехлитровые банки с огурцами. И я как бывший председатель колхоза… Меня перед Первомаем исключали из партии, снимали с работы чтобы металлургам к празднику дать хотя бы по одному цыпленку. А мы не могли! Пустые магазины. На одного жителя Липецка приходилось… Даже минимального набора продуктов нет. А на 10 тысяч липчан было ровно восемь «Жигулей»!



Жить в такой «замкнутом» мире, по Королеву, россияне не захотели.



- Тогда возмущенный человек потребовал новой страны. Сегодня мы стараемся сделать то, что можем! За эти годы в 2,2 раза увеличили объемы промышленного производства. Только за последние 15 лет построили 110 новых крупных и средних заводов! Только в одной особой зоне «Липецк» - 42! Только в сельском хозяйстве, в каждом районе - по плавательному бассейну! Ни один гражданин Липецкой области не отапливается так, как я отапливался - дровами и углем! У всех - природный газ. Сегодня автомобиль, и не один, практически в каждой семье! Сегодня 30 процентов населения Липецкой области за последние 15 лет переселены в абсолютно новое жилье!



Впрочем, губернатор согласился с предыдущими выступающими, клеймившими власть за рост нищеты и уменьшение реальных доходов «человека труда».



- Вы правы! Доходы должны расти. Люди должны жить богаче. Мы предложили программы развития кооперации, народных предприятий, поддержки малого и среднего бизнеса. Мы уверены, что за три-пять лет можем повысить доходы населения!



- Дорогие люди труда! Благодарю вас всех за то, что именно вашим трудом за эти 20 последних лет Липецкая область сделала такой рывок, который позволяет ей быть одной из лучших в стране. Я заверяю вас в том, что все органы власти вместе с президентом страны сделают все возможное для повышения доходов населения, повышения качества жизни. Быть добру!