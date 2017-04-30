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33 минуты назад
Украина продала 2 тысячи билетов на «Евровидение» на несуществующие места
Организаторы конкурса пообещали заменить билеты или вернуть деньги за них
Организаторы конкурса "Евровидение-2017" в Киеве продали около двух тысяч билетов на несуществующие места, либо на места, с которых невозможно смотреть концерт. Об этом заявил руководитель билетного оператора мероприятия Concert.ua Дмитрий Феликсов, - сообщает Лента.ру.
Он рассказала, что такая ситуация возникла из-за несоответствия предварительной схемы зала киевского Международного выставочного центра, где будет проходить конкурс, и проекта, реализованного подрядчиком, который занимался изменением площадки для «Евровидения». То, что с некоторых позиций нельзя увидеть сцену, а ряд мест вообще отсутствует, выяснилось только после начала строительных работ. Купившим подобные билеты зрителям заменят места, либо вернут деньги, - отметил он.
Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная на «Евровидение» от России, участия в конкурсе не примет из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.
Он рассказала, что такая ситуация возникла из-за несоответствия предварительной схемы зала киевского Международного выставочного центра, где будет проходить конкурс, и проекта, реализованного подрядчиком, который занимался изменением площадки для «Евровидения». То, что с некоторых позиций нельзя увидеть сцену, а ряд мест вообще отсутствует, выяснилось только после начала строительных работ. Купившим подобные билеты зрителям заменят места, либо вернут деньги, - отметил он.
Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная на «Евровидение» от России, участия в конкурсе не примет из-за запрета на въезд на Украину. Ей вменяется несогласованное с украинскими властями посещение Крыма в 2015 году.