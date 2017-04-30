Из Студеновского карьера липецкие велосипедисты вывезли 200 тонн мусора

В марте на «Портале неравнодушных» была размещена идея о создании на территории карьера «Байк-парка», которая с большим отрывом преодолела барьер в 500 голосов, не получив ни одного отрицательного отзыва. 29 апреля в Студеновском карьере города Липецка состоялся велосипедный волонтерский субботник, благодаря которому из этого красивого места удалось вывезти больше 200 тонн мусора.

Разместил идею на "Портале неравнодушных" - организатор соревнований по горному велосипеду в городе Липецке Алексей Анучин, который, вместе с единомышленниками, проложил на территории карьера трассу для «кросс-кантри». На данный момент она не имеет аналогов в пределах города, изобилует различными техническими элементами, спусками, подъемами, каменными секциями и препятствиями для тренировок и проведения соревнований по маунтинбайку.



Субботник собрал около 100 велосипедистов и семь единиц уборочной техники, которую предоставили благотворители. Участники субботника освободили карьер от огромного количества несанкционированных свалок, экскаватор расчистил дорогу от нелегальной свалки грунта, открыв проезд для машин скорой помощи и МЧС, а также обслуживающего персонала, необходимого для проведений велосипедных тренировок и соревнований. Также, благодаря тяжелой технике, была заложена основа под «памп-трек» - специальной велосипедной трассы для олимпийской дисциплины BMX.



Велосипедисты предупреждают, что отныне наблюдение за правонарушителями, ввозящими мусор в Студеновский карьер, будет усилено. Процесс сваливания мусора на этой территории зафиксируют скрытые видеокамеры, после чего видеоматериалы будут направлены в природоохранную прокуратуру.

